Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр обговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським допомогу Києву щодо відновлення інфраструктури. Штайнмаєр запевнив Зеленського в тому, що ФРН продовжить постачати Києву системи ППО. Про це йдеться на сайті президента ФРН.

Президент запевнив, що Німеччина підтримуватиме відновлення зруйнованої інфраструктури, яка відповідає за електрику, опалення та воду.

У заяві зазначається, що "обидва президенти чекають особистої зустрічі в Києві". Раніше візит президента Німеччини, запланований на 20 жовтня був скасований з міркувань безпеки.

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На сайті Офісу президента повідомляється про те, що "було наголошено на нагальній необхідності активних дій міжнародних партнерів, щоб якнайшвидше розгорнути повітряний щит над Україною".

Володимир Зеленський подякував Німеччині за передачу першої системи протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже довела свою високу ефективність, і висловив сподівання на отримання додаткових таких систем. Ішлося також про німецьку бронетехніку, артилерійські системи та інші елементи оборонної допомоги ФРН, необхідні для звільнення українських земель.

Президент Німеччини пообіцяв надавати матеріально-технічну допомогу нашим силам оборони, а також готовність невідкладно допомогти у подоланні гострих гуманітарних наслідків російського ракетного терору, зокрема у відновленні електро- та водопостачання й опалення.

Нагадаємо, 19 жовтня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли патрони та зимове спорядження для ЗСУ.

Крім того, цієї осені Німеччина пообіцяла поставити Києву 16 мостоукладачів, додаткові РСЗВ MARS II та артилерійські установки PzH 2000.

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія та Світовий банк оцінили вартість відновлення України у $349 млрд.