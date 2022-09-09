Відновлення України після збройного вторгнення Росії коштуватиме $349 млрд. Про це йдеться у спільній заяві Єврокомісія, Києва та Світового банку. Сторони зазначають, що найближчим часом ця цифра зросте, оскільки війна триває.

Єврокомісія, Київ та Світовий банк підготували швидку оцінку збитків і потреб (RDNA). Сторони оцінили вплив наслідків бойових дій у 20 різних секторах економіки України. У документі також описано фінансові потреби України у сфері "стійкого, інклюзивного та сталого відновлення".

Відповідно до звіту, потреби України для відновлення соціальної та виробничої сфер, а також інфраструктури становлять $349 млрд. Ця сума в 1,5 раза більша, ніж ВВВ України у 2021 році.

За оцінками RDNA, майже $105 млрд необхідно витратити на невідкладні потреби в наступні 36 місяців. Ці кошти підуть на відновлення інфраструктури в галузі освіти та охорони здоров'я, систем опалення, енергопостачання та транспортного сполучення, а також на розвиток сільського господарства. У документі зазначено, що гроші також потрібні для розмінування.

Українська влада планує домогтися від Росії відшкодування всіх збитків, завданих внаслідок вторгнення. Про це виданням медіагрупи Funke заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За словами глави Мін'юсту, на Генеральній асамблеї ООН Київ має намір добиватися ухвалення резолюції, на якій у майбутньому має базуватися міжнародний механізм відшкодування збитків.

Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною.

За словами, Малюськи, Київ вимагатиме від Москви репарацій на суму $300 млрд.

Раніше в Україні та в Євросоюзі заявляли, що для фінансування відновлення України можна використати російські активи, які були заблоковані через санкції. У березні міністр фінансів РФ Анатолій Силуанов повідомив, що через санкції заморожено половину золотовалютних резервів ($300 млрд із $640 млрд) Росії.