ЄІБ перерахував Україні 550 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури [ Редагувати ]
Європейський інвестиційний банк перерахував Україні додаткові 550 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах.
Загалом за два місяці в межах пакету Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.
Через масовані ракетні обстріли 10-11 жовтня в Україні запровадили віялові відключення електроенергії, українців закликали обмежити споживання електрики в години пік.
З 11 жовтня Україна припиняє експорт електроенергії до Євросоюзу через критичне навантаження на інфраструктуру, повідомили в Міністерстві енергетики.
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