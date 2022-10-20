Відставка Трасс: як будуть обирати нового прем'єра Британії [ Редагувати ]
Джерело: DW
Сьогодні вдень Ліз Трасс оголосила, що йде у відставку з посади прем'єр-міністра Британії. Вже до вчора керівництво правлячої Консервативної партії вирішило, за якою процедурою будуть обирати нового очільника уряду.
Так, британські консерватори вирішили, що для балотування в прем'єри претендентам спочатку доведеться заручитися підтримкою щонайменше сотні депутатів Консервативної партії. Якщо це вдасться зробити лише одному претенденту, то він і стане новим прем'єром Британії.
В Палаті громад британського парламенту консерватори мають 357 мандатів, тобто кандидатів на посаду може бути не більше трьох. Тоді ж консерватори оберуть двох фаворитів, після чого відбудеться онлайн-голосування, в ході якого рядові партійці визначать, хто стане новим очільником уряду.
Повернення Джонсона під загрозою
Визначена консерваторами процедура зіграє дуже важливу роль у визначенні кандидатів на посаду прем'єра. Наразі активно обговорюється можливість балотування попередника Трасс - Бориса Джонсона. Він є популярним кандидатом серед рядових партійців, але от серед партійного істеблішменту торі, зокрема депутатів Палати громад, він має меншу підтримку.
Оскільки для висування в прем'єри треба буде заручитися підтримкою одразу ста парламентаріїв, а не двадцяти, як раніше, це може зменшити шанси Джонсона на повторне прем'єрство.
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