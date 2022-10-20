Президент України Володимир Зеленський затвердив персональні економічні та інші санкції Ради національної безпеки і оборони України проти людей та компаній росії.

Відповідні укази № 726/2022 та № 727/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

У списку санкційних осіб, затвердженому указом № 726/2022, фігурують, зокрема, російські артисти та пропагандисти. Серед яких – громадяни України.

Санкції на п'ять років запроваджують, наприклад, проти співачок Таїсії Повалій, Кароліни Куєк (відомої як Ані Лорак), Регіни Тодоренко, ведучої Сніжани Єгорової.

Мова йде про припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона участі у приватизації та інші обмеження.

Серед російських "зірок" шоубізу на п'ять років під санкціями – актори Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Іван Охлобистін, Марат Башаров.

Співаки – Наталія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Ігор Харламов. Ведуча Ольга Бузова, стендап-комік Стас Старовойтов.

Санкції на 10 років ввели проти гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста, ведучої Тіни Канделакі, колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої та пропагандиста, чоловіка Маргарити Симоньян Тиграна Кеосаяна.

До переліку, ухваленого 1 жовтня РНБО, увійшли більше 3600 фізичних та юридичних осіб.

Як підкреслив Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України, санкції буде запроваджено "до значущих фізичних і юридичних осіб росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів".