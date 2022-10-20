Заощаджують усі: Німеччина готується до важкої зими [ Редагувати ]
Заощаджують усі! Німеччина готується до важкої зими - з високими цінами на енергоресурси, загрозою дефіциту газу та перебоїв зі світлом. Як німці планують економити енергоресурси? І що прогнозують експерти? Тетяна Логунова розкаже.
Різдва не буде. Принаймні, такого святкового, як любить німець Леон Шеепер. Щороку, у грудні, подивитися на його будинок у містечко Мьорс приїздили сотні людей. Бо напередодні Різдва оселя сяяла - у святкових гірляндах, прикрасах та ілюмінації. Все мерехтіло та світилося майже тиждень! Цього року все буде інакше.
Леон Шеепер, житель Німеччини:
Це наш так званий різдвяний підвал. Один із трьох складів, де ми зберігаємо різдвяні прикраси. Тут дрібні речі, такі, як, наприклад, надувні фігури та гірлянди. Цього року все залишиться в підвалі і взимку. Наш різдвяний будиночок, на жаль, буде темним.
Леон Шпеер підрахував: якщо він увімкне усю свою ілюмінацію на Різдво, то одразу після свята отримає рахунок на три з половиною тисячі євро! Дорого і недоречно!
Леон Шеепер, житель Німеччини:
Мені дуже шкода дітей, вони так раділи різдвяному будиночку. Але водночас, я не хочу, щоб люди думали про мене погано. Я теж хочу заощаджувати електроенергію. Отже, економимо і чекаємо наступного року.
Заощаджувати цієї зими будуть усі німці. Хоча б тому, що рахунки за електроенергію вже зросли в кілька разів. Жити економно просить і уряд. Інакше може дійти і до блекаутів!
Блекаут в Німеччині та інших європейських країнах - це вже не абстрактна, а цілком реальна загроза. Експерти закликають громадян готуватися до перебоїв із світлом. А політиків - терміново інвестувати більше грошей у вдосконалення енергетичної інфраструктури. Щоб у разі перевантаження, вмикалися резервні системи.
Не витримати може навіть енергомережа Берліна! Якщо жителі столиці почнуть обігрівати холодні оселі за допомогою електроприладів.
Крістіан Фойерхерд, керівник компанії, що постачає електроенергію:
Якщо всі о 18 годині вечора, після роботи, увімкнуть вдома електричні обігрівачі повітря, то це створить таке навантаження на енергомережу, яке ми не можемо навіть спрогнозувати. Тож ми не радимо серйозно розглядати таку альтернативу.
З розумом користуватися доведеться і газом. Німецькі сховища заповнені на 90 відсотків - при нормальному споживанні цих запасів країні вистачить до кінця лютого. А що, як зима раптом вдасться аномально холодною? І затягнеться до квітня? Або ще гірше - станеться якась диверсія? Клаудіа Кемферт - одна з найавторитетніших німецьких експертів у галузі енергетики каже - цієї зими доведеться економити усім. І підприємствам, і людям.
Клаудіа Кемферт, провідна експертка з питань енергетики німецького інституту економічного розвитку:
Допомогти країні заощаджувати повинен буде кожен. Звісно, ніхто не замерзне, але цієї і наступної зими нам усім буде прохолодніше. Це ціна, яку ми мусимо заплатити за те, що не переорієнтувалися на альтернативні джерела енергії. Отже, жителям країни доведеться менше гріти свої оселі. Підприємствам - переорієнтовуватися на інші види енергії або скорочувати виробництво.
Зима буде важкою, попереджає фрау Кемферт. Але Німеччина її переживе. Чим - із задоволенням - дуже розчарує російського президента.
Клаудіа Кемферт, провідна експертка з питань енергетики німецького інституту економічного розвитку:
Я думаю, що Путін вже дуже розчарований. Тим, що ми і досі є, що є наша демократія, що ми її захищаємо, попри всі атаки. Тим, що ми запроваджуємо санкції і забезпечуємо себе енергоресурсами. Це дуже його злить, тому ми повинні і далі йти цим шляхом.
Ще більше москву розізлить повна відмова Німеччини від російського палива. Для остаточної переорієнтації на інших постачальників газу країні знадобиться не більше року.
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