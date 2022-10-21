Президент США Джо Байден відреагував на рішення прем'єр-міністра Великобританії Ліз Трасс піти у відставку. Американський лідер назвав політика хорошим партнером Вашингтона, але не став відповідати на запитання про те, чи вважає він її рішення правильним.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначив президент США, він розраховує на продовження американо-британської взаємодії, попри відставку Трасс.

"Це їй вирішувати, чи є її відставка вірним кроком. Вона була чудовим партнером для США по Україні. І британці збираються розв'язувати свої проблеми", - зазначив Байден.

Він також додав, що її відставка не має вплинути на відносини двох держав.

"США і Великобританія є сильними союзниками і вірними друзями - це ніколи не зміниться. Я дякую прем'єр-міністру Ліз Трасс за її партнерство з цілої низки питань. Ми продовжимо нашу тісну співпрацю з урядом Великобританії, оскільки ми разом працюємо над розв'язання глобальних проблем, з якими стикаються наші країни", - наголосив Байден.