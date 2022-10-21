В Київській області вранці 21 жовтня знову почалися тимчасові відключення електроенергії.

Про це повідомляє в Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв'язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено почалися тимчасові відключення", - написав Кулеба.

Він також закликав усіх мешканців області до тотальної економії електроенергії.

"Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальні! Споживаємо економно", - додав голова Київської ОВА.