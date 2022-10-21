росія вдруге за ранок вдарила ракетами по Харкову [ Редагувати ]
Фото: агресія росії
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російська армія вранці 21 жовтня завдала ще одного ракетного удару по Київському району Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо, за кілька годин до цієї атаки рф вдарила ракетами С-300 по підприємству в Харкові. У результаті постраждало шість людей. Є значні руйнування.
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