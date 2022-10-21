російська армія вранці 21 жовтня завдала ще одного ракетного удару по Київському району Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, за кілька годин до цієї атаки рф вдарила ракетами С-300 по підприємству в Харкові. У результаті постраждало шість людей. Є значні руйнування.