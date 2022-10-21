Зрадника затримали на нараді у міськраді Джерело: СБУ

У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російського агента, одним з завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадником виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді.

Зловмисник здавав ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції й обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників.

Також посадовець-зрадник збирав розвіддані про дислокацію та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Іншим його завданням було "інформувати" агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих і ще двох мешканців міста, серед яких - старший оперуповноважений районного управління поліції.

Задокументовано, що всі вони мають прокремлівські погляди і неодноразово підтверджували це в особистих розмовах та "дописах" у соцмережах.

СБУ встановила особу представника спецслужб рф, який координував діяльність російської агентури з території тимчасово окупованого Херсону.

Саме за його завданням зловмисники збирали розвіддані та передавали їх через анонімні акаунти у Telegram.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці виявили докази злочинних дій, зокрема, конспіративне листування керівника ворожої агентури зі своїм "куратором".