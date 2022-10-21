Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав російську мову "елементом ворожої пропаганди" яка "має зникнути" з території України. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди і промивання мізків для нашого населення...

Коли під час війни, коли ви втратили десятки тисяч людей нашого населення, за весь той геноцид, який був за всі роки панування тут російської мови, і зараз кажуть "ничего страшного, надо чтоб они нас слышали"...

Це дуже небезпечна річ, коли мова йде про державу. Дивіться, англійська мова є обов'язкова, я про це неодноразово казав, а наша рідна мова так само є обов'язкова.

А насаджувати сюди оці російські наративи - це дуже-дуже небезпечна річ. Нібито що ми маємо з ними порозумітися, ми маємо щось там розуміти, які вони, що вони... Нам від них нічого не треба, хай відчепляться від нас, хай ідуть туди на свої болота, і нехай там квакають своєю російською мовою.