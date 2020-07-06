Вопрос языка для Украины является принципиальным. Государственный язык в Украине - украинский, а русский не может быть вторым официальным. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакой второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык.

Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь.