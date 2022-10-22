На фоні війни в Україні впали показники народжуваності [ Редагувати ]
В Україні - впала народжуваність. Порівняно з минулим роком - удвічі. Це й зрозуміло - в країні війна. Однак наша Христина Гашенко - вирішила розповісти про тих, хто попри всі ризики, все ж наважується подарувати світові нове життя.
Привіт. Ось так на ручки. Давай-давай, привіт. Кажи, я тільки поїла.
У спеціальному боксі для новонароджених - маленька Аделіна. Дівчинка народилася на 31-му тижні вагітності. За версією медиків, передчасні пологи спричинив ковід. Утім мама переконана - масла у вогонь додав і постійний стрес, у якому вона жила в окупації на Київщині.
Юлія Рейко, породілля:
Найстрашніше було, коли артилерія стріляла, коли гради стояли за будинками, коли… Можна погано говорити? Орки ходили по території, тоді було страшно! Ми вже не спускалися в укриття з 4-го дня, тому що ми розуміли, що нам там небезпечніше, ніж дома.
Провівши в окупації два тижні, Юлія, її чоловік та старша донька вирішили - треба вириватися. Машиною їм вдалося проїхати крізь блокпости, а згодом Юлія дізналася - під серцем носить дитину!
Юлія Рейко, породілля:
Коли ми приїхали, чоловік зразу пішов служити на другий день. І п'ятого квітня я дізналася, що я вагітна. Я просто думала, що на фоні стресу, на фоні того, що я не їла. Я дуже похудала за цей час. Я думала, що у мене через то нудота ранішня. Але маємо таке щастячко.
Стати батьками - задовго до війни - планували Софія та її чоловік. Про те, що завагітніла, жінка дізналася вже коли евакуювалася до Польщі.
Софія, породілля:
І це такий для мене трошки шок і для чоловіка - так само. Тому що по суті все тільки налагодилося перед війною, життя стало спокійне настільки все класно, і ми давно хотіли дитину. І тут вже вийшло, що я у Польщі.
За кордоном Софія провела три місяці. Та все ж вирішила - мамою вона стане на рідній землі.
Софія, породілля:
Там все-таки добре, змогла якось обжитись, але все-таки чужина. Небо не таке синє, трава не така зелена.
Народжувала Софія під звуки сирен.
Софія, породілля:
Ми попали в перший день і в перший день сирени, тривоги. І так само в перший день я не могла рухатися і з чоловіком хоч за дві стіни, як усі попереджають, то все-таки виходиш, бо страшно за дитину, за себе.
Таких, як Софія у цьому медзакладі зараз не багато. Хоча народжувати на захід країни приїжджають навіть жінки з прифронтових та окупованих регіонів. Щодоби тут з'являються на світ близько 20 маленьких українців.
Людмила, акушер-гінеколог медичного закладу:
Таку географію пацієнток, яку ми впродовж останніх семи місяців, які ми обслуговуємо в центрі, не було за попередніх 30 років. У нас є біженки із Сум, і Маріуполя із Херсону, Харкова. Ми всіх радо приймаємо, ми всім раді надати допомогу.
За останні дев'ять місяців кількість народжених немовлят у регіоні суттєво знизилася, звітують в обласній військовій адміністрації.
Михайло, експерт з акушерства і гінекології Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації:
За дев'ять місяців цього року на Львівщині народилося 13,500 тисяч немовлят. Порівняно з минулим роком динаміка є негативною, в порівнянні за 2021 рік 9 місяців народилося 14 700 дітей, тобто мінус 1200 діток.
Негативна тенденція спостерігається по всій Україні. Чимало жінок виїхали з України за кордон. А ті, що залишилися, бояться ставати мамами - пояснюють психологи. Лікарі людських душ влаштовують для жінок спеціальні тренінги, аби повернути їм упевненість у майбутньому.
Оксана Бугель, психолог:
Я б порадила майбутнім мамам більше читати інформацію про свій психологічний стан, про перебіг вагітності, про майбутні пологи. Це дає такий, тобто це дає нам інформацію, дає нам впевненість і зменшує тривожність.
Софія, породілля:
Це наше продовження все-таки, мусимо бути хоч щось позитивне у нашому житті, хоч продовження роду продовження нашої України й щоб були-таки козаки і козачки.
Збільшення показників народжуваності в Україні медики прогнозують не раніше, ніж після закінчення війни.
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