На Волині почали виробляти "бандерпечі" для військових на передовій. Це більш відомі у народі буржуйки, які можна використовувати у будь-якій місцевості та приміщеннях. Процес виробництва бачили наші кореспонденти.

Виробництво "бандерпечей" налагодили на рожищенському заводі з виготовлення металевого обладнання. У різних цехах робітники вирізають листи, вигинають їх під прямокутну форму буржуйки й зварюють.

Валерій з'єднує елементи в готову піч.

Валерій Дудчук, зварювальник:

Треба, щоб воно трималося рівноти, щоб її не вигинало Добротні, зроблено, як для людей.

На цьому підприємстві вже виготовили понад шість десятків буржуйок для українських військовослужбовців. Вони прості та надійні.

Плюс великий цих буржуйок у чавунних плитах, тому що вони продовжують життя цієї пічки. Він не прогорає і довго він служить. і її можна замінити, коли треба.

Роблять грубки лише на замовлення захисників.

Володимир Безверхий, керівник підприємства:

Почали ми їх виготовляти по тій причині, що виникла в них потреба. Потреба для війська, потреба для ЗСУ, для всіх, навіть тих, хто є на навчаннях десь на полігоні, і все решта.

Майстри виробляють два види печей: для цього дістали старі зразки креслень буржуйок і вдосконалили їх.

Сергій Шевчук, конструктор:

Ми її обізвали "бандерпіч". Це все ще з дідівських досвідів, бачили, як воно працює. Хлопці просять на передок, хочуть щось варити, грітися, обігріватися.

Хлопці дуже раді. Тут стоїть колосник, все падає, все зручно. Одна людина, знімається плита, бере переносить.

Чавунні кільця для приготування їжі й плити надає місцеве ливарне підприємство.

Він не прогорає і довго служить. Тут знаходиться верхня плита з чавуну і колосник, де саме горить вогонь і постійно температура, яка руйнує метал.

Волонтери часто їздять у південні й східні регіони, де наші воїни дають відсіч російським загарбникам. Тож на підприємстві намагаються мати в запасі десяток з буржуйок, щоб забезпечити бійців.