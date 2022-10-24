Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки полковник Юрій Максимів розповів про ймовірні варіанти та масштаби мобілізації.

Він розповів про рейди, під час яких роздають повістки порушникам комендантської години.

Я поясню для чого вони проводяться. Це спільні дії поліції з підрозділами охорони наших центрів комплектування з метою дотримання громадянами вимог комендантської години. Коли відбувся перший рейд, ми зрозуміли, що є багато громадян, які порушують не тільки вимоги комендантської години, а й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов’язок. Наприклад, виявлялись громадяни, які не перебували на військовому обліку, не з’являлись у військомати після оповіщення. Можливість швидко дізнатися інформацію про конкретну людину є.

Також він зазначив, що за ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, до 5 років позбавлення волі.

На питання чи є потреба проводити мобілізацію далі він сказав:

Існує необхідність в доукомплектуванні, доповненні. Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватись. Це необхідність.

Максимів розповів, як буде відбуватись мобілізація далі, в 2023 році.

Нас чекає перемога, знищення ворогів і звільнення рідної землі. Дай Бог, щоб це було у 2023 році. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі.

Крім того, він дав відповідь на питання кого наразі мобілізовують та кому слід очікувати повістку першочергово.