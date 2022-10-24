Зеленський збирав Ставку: обговорювали фронт і захист енергетики [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 жовтня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє сайт глави держави.
Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій, а також обговорено ймовірні дії ворога у найближчий період.
Члени Ставки розглянули кроки з протидії повітряним атакам російської армії на об'єкти критичної інфраструктури України.
Воєначальники проаналізували перебіг формування ефективної системи протиповітряної оборони України та забезпечення необхідним боєкомплектом. Пріоритет - надійний захист енергетичної мережі країни.
Окремо учасники засідання зупинилися на процесі відновлення об'єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.
Також були розглянуті альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв'язком, допоки тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, росія завдала масштабних ударів по обʼєктах енергетики України 10-12 та 22 жовтня. Постраждали 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури.
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