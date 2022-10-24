Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту [ Редагувати ]
Фото: соцмережі
За клопотанням СБУ та Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
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