США продовжать підтримувати Україну незалежно від результатів виборів - Пелосі [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Підтримка України від США продовжуватиметься, навіть якщо республіканці переможуть на майбутніх виборах до Палати представників.
Про це заявила речник Палати представників Ненсі Пелосі.
"Підтримка України є двопартійною, двопалатною, тобто в Палаті представників та в Сенаті, і вона починається у Білому домі з нашим президентом", - зазначила Пелосі, реагуючи на чутки про можливе скорочення підтримки України при перемозі республіканців на майбутніх виборах.
Також вона згадала про нову роль Ірану у війні росії проти України та наголосила, що Тегеран робить велику помилку, надаючи допомогу росіянам.
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