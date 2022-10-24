Глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що його країна готова направити військових експертів, які розслідують звинувачення в постачанні Іраном дронами-камікадзе росії.

Про це повідомляє IRNA.

За інформацією видання, про це глава іранського МЗС повідомив на 18-й сесії Генеральної асамблеї Асоціації інформаційних агентств Азіатсько-Тихоокеанського регіону (OANA). Так, він заявив, що Іран не постачав в росію ніякої зброї для війни з Україною, в тому числі, і безпілотники.

"У розмові з паном Боррелем я сказав, що ми готові відправити групу військових експертів з Ірану, щоб спільно з Україною розслідувати звинувачення у використанні зроблених Іраном дронів на війні в Україні", - заявив глава МЗС Ірану.

Він додав, що якщо факти використання росією іранських безпілотників підтвердяться, то Іран "не залишиться байдужим".