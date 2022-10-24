Іран заявив, що готовий направити в Україну місію для розслідування поставок дронів рф [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що його країна готова направити військових експертів, які розслідують звинувачення в постачанні Іраном дронами-камікадзе росії.
Про це повідомляє IRNA.
За інформацією видання, про це глава іранського МЗС повідомив на 18-й сесії Генеральної асамблеї Асоціації інформаційних агентств Азіатсько-Тихоокеанського регіону (OANA). Так, він заявив, що Іран не постачав в росію ніякої зброї для війни з Україною, в тому числі, і безпілотники.
"У розмові з паном Боррелем я сказав, що ми готові відправити групу військових експертів з Ірану, щоб спільно з Україною розслідувати звинувачення у використанні зроблених Іраном дронів на війні в Україні", - заявив глава МЗС Ірану.
Він додав, що якщо факти використання росією іранських безпілотників підтвердяться, то Іран "не залишиться байдужим".
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