ЗСУ на півдні знищили ворожий ЗРК "Оса" та три склади з боєприпасами [ Редагувати ]
Збройні сили на півдні України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса" та три склади боєприпасів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" .
Авіацією ЗСУ відпрацьовано 5 атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєнню та техніці, розповіли у командуванні.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань, у тому числі й за мінометними та артилерійськими позиціями ворога.
Підтверджено втрати противника:
- 40 російських солдатів;
- 3 танки, зенітно-ракетний комплекс "Оса";
- 6 одиниць автобронетехніки;
- 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Каховському районах;
- БПЛА типу "Орлан";
- Пошкоджено 6 танків.
Ситуація у Чорному морі продовжує визначатися штормовою погодою. Угруповання ворожого флоту складається з 11 кораблів, серед яких 3 великі десантні кораблі і 2 надводні носії "Калібрів".
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