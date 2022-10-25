Окупанти продовжують заходи щодо евакуації місцевих жителів із тимчасово зайнятого Херсона. З правобережної частини міста до населених пунктів Генічеськ та Скадовськ росіяни вивезли обладнання та персонал усіх банків та окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. росіяни також викрали обладнання інтернет-провайдерів.

Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість пограбувань місцевих жителів та випадків мародерства.

За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Так, у районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ із правого берега.

За уточненою інформацією, останніми днями підтверджено знищення п'яти одиниць озброєння та військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ у Запорізькій та Херсонській областях.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала понад 30 ударів. Підтверджено поразку 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та 9 зенітних ракетних комплексів ворога.

На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 3 вертольоти Ка-52 "Алігатор", бомбардувальник Су-24М, 2 БПЛА "Орлан-10" та БПЛА "Shahed-131" противника.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію "Зоопарк" та 2 інші важливі об'єкти противника.