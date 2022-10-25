В Україну повертають 25 полеглих захисників [ Редагувати ]
У вівторок, 25 жовтня, відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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