"Вагнерівці" масово набирають хворих на ВІЛ та гепатит в’язнів та маркерують їх [ Редагувати ]
Російська ПВК "Вагнер" почала масово набирати в’язнів для війни в Україні, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема, ВІЛ та гепатит C. Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Явище вже набуло масового характеру.
Про масовий характер свідчить той факт, що лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області набрали понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С.
Для "маркування" інфікованих бойовиків, командування "вагнерівців" змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі - у випаду гепатиту. За даними розвідки, серед бойовиків зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.
В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове "рекрутування" інфікованих в’язнів до ПВК "Вагнер".
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