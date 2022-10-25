План Макрона: у путіна звинуватили Україну в небажанні переговорів [ Редагувати ]
Прессекретар президента рф володимира путіна дмитро пєсков заявив про те, що росія нібито готова розмовляти і зі США, і з іншими країнами, і з Папою Римським, щоб знайти "можливі розв'язки" війни в Україні. Головну перешкоду цьому у кремлі вбачають у небажанні вести переговори самою Україною.
Коментуючи пропозицію президента. Франції Еммануеля Макрона, котрий попросив Папу Римського про зусилля для встановлення миру в Україні, він сказав:
Ми готові це все обговорювати і з американцями, і з французами, і з понтифіком. Ще раз повторюю, Росія відкрита для всіх контактів. Але ми маємо виходити з того, що Україна кодифікувала не продовження переговорів.
Крім того, пєсков вкотре звинуватив Україну у небажанні вести переговори з росією.
Але з іншого боку, у цій заяві нічого не сказано про те, що хтось має зателефонувати президенту (України, Володимиру Зеленському, - ред.) Зеленському та розібратися із законодавчою базою, яка відтепер забороняє будь-які переговори з російською стороною. Якщо це все в руслі дійсно зусиль щодо пошуку можливих розв'язок, то це можна оцінити позитивно.
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