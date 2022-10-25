Прессекретар президента рф володимира путіна дмитро пєсков заявив про те, що росія нібито готова розмовляти і зі США, і з іншими країнами, і з Папою Римським, щоб знайти "можливі розв'язки" війни в Україні. Головну перешкоду цьому у кремлі вбачають у небажанні вести переговори самою Україною.

Коментуючи пропозицію президента. Франції Еммануеля Макрона, котрий попросив Папу Римського про зусилля для встановлення миру в Україні, він сказав:

Ми готові це все обговорювати і з американцями, і з французами, і з понтифіком. Ще раз повторюю, Росія відкрита для всіх контактів. Але ми маємо виходити з того, що Україна кодифікувала не продовження переговорів.

Крім того, пєсков вкотре звинуватив Україну у небажанні вести переговори з росією.