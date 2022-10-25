Що задумала росія? Навіщо розпускає фейки про "брудну бомбу"? Телефонну карусель російського міністра оборони Сергія Шойгу зараз обговорюють в усіх державних установах Сполучених Штатів.

Від Держдепу до Ради національної безпеки, від Пентагону до Білого дому, каже мій колега у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

Які ж версії висувають американські політики? Дивіться далі.

Тема "брудної бомби" та її можливого застосування обговорюється зараз на всіх рівнях. І тут досі багато невідомого і незрозумілого. З того, що у Сполучених Штатах кажуть однозначно - заяви москви "хибні" і що, процитую - "українці не планують цього робити".

Це слова стратегічного координатора Радбезу США Джона Кірбі, він збирав журналістів на онлайн розмову "не під запис", де я теж брав участь. Кірбі сказав, що Вашингтон "моніторить ситуацію максимально уважно", але не бачить, процитую - "жодних свідчень, що Україна могла б до такого готуватися".

Каже, Штати вітають прозорість, із якою офіційний Київ сприйняв ці звинувачення; вітають те, що була одразу офіційно запрошена міжнародна спостережна місія. Водночас немає ознак і того, що росія якимось чином готується "брудну бомбу використати" - очевидно, щоб звинуватити Україну. Так само як немає і свідчень підготовки москви до використання ядерної зброї.

Водночас адмірал Кірбі пояснив, а що таке в принципі "брудна бомба", бо термін цей зараз постійно згадують в новинах, але ж не пояснюють! Мається на увазі вибуховий пристрій, який не просто завдає уражень під час детонації, але і розпилює якісь додаткові речовини - наприклад, хімічну зброю, чи - як в цьому випадку - радіоактивні матеріали.

Відомо, що цю тему обговорив зі Сполученими Штатами та Великою Британією генсек НАТО. Єнс Столтенберг зазначив, що організація відкидає ці звинувачення. Уникати ескалації через повідомлення про "брудну бомбу" закликали також в ООН. Речник генсека Об'єднаних націй каже про важливість, процитую - "уникати дій, які можуть призвести до прорахунків та ескалації конфлікту, який уже став дуже руйнівним". До секретаріату організації й дійсно надійшов лист від представництва росії - зі звинуваченнями на адресу Києва, формулюваннями на кшталт "як ядерного тероризму" і "провокація, яка може бути здійснена за підтримки західних країн". Щодо цього маємо якраз коментар Пентагона. В американському оборонному відомстві стверджують - Україна не працює над створенням "брудної бомби", заяви москви повністю не відповідають дійсності.

Що поки залишається незрозумілим - навіщо москва почала реалізацію цього плану, навіщо всі ці заяви робляться - та ще і на такому рівні. У Державному департаменті часто кажуть, що помітили тактику москви: кремль часто гучно звинувачує інших у тому, що сам із часом збирається зробити. Щоб забезпечити собі виправдання - хоча б для самих росіян, для внутрішньої аудиторії. Але, схоже, це не той випадок; жодних ознак підготовки самої росії до такого кроку немає. Тому єдине, що залишається Сполученим Штатам (і як я сьогодні почув - саме це і робиться) - максимально серйозно відстежувати ситуацію.

Аналізувати перехоплені комунікації, переміщення підозрілих вантажів, дані розвідки. Для того, щоб не допустити чергової провокації чи чергової трагедії.