Ріші Сунак став прем'єр-міністром Великої Британії. Король Чарльз ІІІ прийняв відставку Ліз Трасс та доручив Ріші Сунаку сформувати новий уряд.

Він став наймолодшим прем'єром за Об'єднаного Королівства за понад 200 років. Що відомо про Ріші Сунака? І яку політику вестиме відносно України? Дивіться далі.

Ці вибори для Ріші Сунака вже другі у цьому році. У серпні він змагався за лідерство в Консервативній партії після відставки Бориса Джонсона. Але програв Ліз Трасс. І вже після її блискавичної відставки - лише через сім тижнів - знову спробував свої сили й переміг. Адже був єдиним, хто зібрав необхідну кількість голосів у Палаті громад для висування на вибори. Так Ріші Сунак став першим лідером Консервативної партії, який має азійське походження. І став прем'єр-міністром Великої Британії. Наймолодшим у королівстві з 1812 року.

Ґрем Бреді, голова парламентської групи Консервативної партії:

Як уповноважений провести вибори лідера партії, можу підтвердити, що у нас є одна належна кандидатура. Ріші Сунак обраний лідером Консервативної партії.

Ріші Сунаку 42 роки. Народився у Великій Британії, куди його батьки, за походженням індійські пенджабці, переїхали у 60-х роках з Африки. Отримав престижну освіту. Закінчив Оксфордський та Стенфордський університети. Вивчав політику, філософію, економіку та бізнес-управління. Під час навчання познайомився з майбутньою дружиною Акшатою Мерті - дочкою індійського мільярдера. Подружжя виховує двох дітей, володіє кількома маєтками та квартирою в центрі Лондона. Сунака вважають одним із найбагатших депутатів британського парламенту.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Ріші Сунака можна назвати новачком у політиці. Досвідчений аналітик та фінансист, він прийшов у Консервативну партію лише сім років тому. 2019-го почав працювати у міністерстві фінансів в уряді Бориса Джонсона. Ще за рік очолив це відомство і працював аж до звільнення 2022 року. Сам подав у відставку - на тлі скандалів, які посипалися на голову уряду.

На майбутнього прем'єр-міністра чекає неабияке випробування на посаді. Велика Британія потерпає від економічної кризи, яка лише поглибилась за прем'єрства Ліз Трасс. На користь Сунака - його досвід робити у міністерстві фінансів, який припав на кризовий ковідний період. Тоді молодий міністр розпорядився фінансово підтримати бізнес та населення, чим суттєво підвищив свій рейтинг. Обіцяє дати раду і нинішнім негараздам.

Ріші Сунак, лідер Консервативної партії Великої Британії:

Перед нами постали серйозні економічні проблеми. Зараз нам потрібні стабільність і єдність, і я вважаю своїм першочерговим завданням об'єднати нашу партію та країну, тому що це єдиний спосіб подолати виклики та побудувати ліпше майбутнє. Я обіцяю служити сумлінно та скромно, і працювати щодня задля успіху британського народу.

Політична кар'єра Ріші Сунака не була безхмарною. Консерватора критикували за розкішний спосіб життя та схеми, за якими його дружина уникає сплати податків у Великій Британії, користуючись тим, що не має громадянства. Йшлося про мільйони фунтів.

Ріші Сунак, міністр фінансів Великої Британії:

Моя дружина вже зробила свою заяву з цього приводу. Вона завжди сплачувала необхідні податки в Британії та за кордоном зі своїх інвестицій. Але тепер зрозуміла, що йдеться не лише про безпосереднє дотримання закону, тому вирішила сплачувати податки зі своїх закордонних інвестицій і тут, у Великій Британії, і за кодоном. Я повністю підтримую її рішення.

Сунак також брав участь у вечірках на Даунінг-стріт, які під час пандемії влаштовував Борис Джонсон. За що отримав штраф від поліції. Також Сунака критикували за те, що компанія його тестя, частку в якій має і дружина, співпрацювала з росією на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Політик заявив, що не має стосунку до цієї справи. А компанія родича вивела свій бізнес з росії та передала мільйон доларів допомоги українським біженцям.

Ірина Іванова, кореспондентка: