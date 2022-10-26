Внаслідок ракетного удару по Дніпру знищено комплекс будівель АЗС, загинуло дві людини. За даними станом на середу, 26 жовтня, четверо людей - поранені. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі.

І знову били по Нікопольщині. Російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" Червоногригорівську громаду. Люди не постраждали.

Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють. Увечері наші захисники приземлили черговий ворожий безпілотник.

Військові з повітряного командування "Схід" збили дрон-камікадзе "Shashed-136" у небі над Нікопольщиною.