Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра виникла пожежа на одній з автозаправних станцій. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про загибель двох людей.

Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, що була при надії.