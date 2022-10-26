Окупанти тримають в заручниках населення чотирьох областей [ Редагувати ]
Окупанти продовжують тримати в заручниках населення Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров
25 жовтня з окупованих частин 4-х областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 94 людини. З них 33 жителі Мелітополя і району. При цьому погодні умови з кожним днем стають дедалі гіршими.
Ґрунтову дорогу в "сірій" зоні поблизу селища Кам’янське, яке є наступним населеним пунктом після ворожого блок-посту у Василівці, розмивають дощі.
Якщо не випустити людей зараз, далі їм буде виїхати набагато складніше. Рашисти це розуміють, проте продовжують випускати десятки замість тисяч.
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