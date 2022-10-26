Російські окупанти вже запустили по українській території близько 400 іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сіссоко Ембало.

"Близько 400 іранських дронів вже були використані проти цивільного населення України... Проте я вдячний нашим військовим, 60-70% були збиті. Це непоганий результат, але я співчуваю всім, хто втратив рідних через атаки іранських дронів" , - заявив голова української держави.