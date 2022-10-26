Зеленський розповів, скільки іранських дронів росіяни вже запустили по Україні [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російські окупанти вже запустили по українській території близько 400 іранських дронів-камікадзе.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сіссоко Ембало.
"Близько 400 іранських дронів вже були використані проти цивільного населення України... Проте я вдячний нашим військовим, 60-70% були збиті. Це непоганий результат, але я співчуваю всім, хто втратив рідних через атаки іранських дронів" , - заявив голова української держави.
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