На Херсонщині знищили ворожий вертоліт Ка-52 [ Редагувати ]
На Херсонщині українські військовослужбовці знищили російський бойовий гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
26 жовтня, близько 17.00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 26 жовтня окупанти втратили в Україні 271 літак і 248 вертольотів.
по темі
У Бериславському районі Херсонської області українські воїни збили бойовий вертоліт
Правоохоронці провели огляд звільненої території Кочубеївської громади у Херсонській області та виявили невикористані боєприпаси рф
Мер Олешек Херсонської області Євген Рищук заявив про те, що російські війська розстріляли цивільний автомобіль
Причиною падіння російського винищувача на житловий будинок в Іркутську стала низька якість проведених ремонтних робіт
Які настрої у місцевого населення і що відбувається на Каховській ГЕС? Розкаже Даніїл Снісар.