У Херсонській області ЗСУ збили російський Ка-52 [ Редагувати ]
У суботу, 22 жовтня, близько 12.00, українські військові збили російський гелікоптер у Бериславському районі Херсонської області. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
22 жовтня, близько 12:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52.
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