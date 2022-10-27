Замначальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що в Україні мобілізація проводиться починаючи з 24 лютого за планом. Про це він сказав під час брифінгу.

На цей час активізації чи збільшення темпів призову немає.

Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом.

Він підкреслив, що суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації на даний час немає.