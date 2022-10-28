Окупанти випустили 100 снарядів по Сумській області: фото наслідків [ Редагувати ]
У четвер, 28 жовтня, російські окупанти завдали 100 ударів по Сумській області. Про це повідомляє МВС.
Внаслідок атаки пошкоджені сім будинків та лінія електропередач.
За минулу добу ворог вкотре вів вогонь територією Сумської області. В результаті було пошкоджено 7 приватних будинків та лінія електропередач.
За даними фактами в поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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