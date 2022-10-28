Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що українські захисники "приземлили" вже більше 300 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Про це він сказав під час брифінгу.

При цьому росія останнім часом зменшила інтенсивність атак.

З 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе "Шахед" був збитий на Харківщині, по сьогоднішній день маємо вже більше 300 збитих іранських дронів-камікадзе "Шахед"-136".

Ігнат додав, що ЗСУ також збивають і інші дрони, які використувує країна-агресор, як "Mohajer-6" та безпілотники меншого типу.

За його словами, раніше росія запускала велику кількість дронів кожен день, оскільки вони були у наявності.

На сьогодні не відомо, скільки саме цих дронів "Шахед-136" отримала росія, повітряним шляхом їх перевозили чи можливо по Каспію везли.

Ігнат зазначив, що керівництво держави повідомляло, що росія замовила їх 2400, але невідомо чи стільки є у них і чи спроможні вони виготовлятися в такій кількості, в якій хоче рф.