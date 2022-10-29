Білий дім підтвердив участь Байдена у саміті G20 [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Сполучених Штатів Джо Байден візьме участь у саміті G20, який пройде в листопаді в Індонезії, а перед цим відвідає Єгипет та Камбоджу.
Про це повідомляє прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.
Вона уточнила, що 11 листопада на шляху на Балі американський лідер візьме участь у кліматичній конференції Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться на єгипетському курорті Шарм еш-Шейху, а 12-13 листопада відвідає столицю Камбоджі Пномпень, де відвідає щорічний саміт США.
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