Президент Сполучених Штатів Джо Байден візьме участь у саміті G20, який пройде в листопаді в Індонезії, а перед цим відвідає Єгипет та Камбоджу.

Про це повідомляє прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Вона уточнила, що 11 листопада на шляху на Балі американський лідер візьме участь у кліматичній конференції Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться на єгипетському курорті Шарм еш-Шейху, а 12-13 листопада відвідає столицю Камбоджі Пномпень, де відвідає щорічний саміт США.