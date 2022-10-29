У Житомирі затримали співробітницю ліцею, яка виправдовувала російське вторгнення [ Редагувати ]
У Житомирі затримали співробітницю ліцею, яка виправдовувала російську агресію та вторгнення. Її затримали та оголосили підозру. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, заступниця директора одного з ліцеїв Житомира у квітні 2022 року, перебуваючи біля зруйнованого ворогом ліцею, заявила своїм колегам, що у знищенні навчального закладу винна влада України, а не російський агресор.
Жінка намагалася переконати викладачів у тому, що керівництво України спровокувало росіян, які проводять "спецоперацію", стріляти. Вона засуджувала дії української влади, стверджуючи, що потрібно було домовитися з рф та прийняти їхні умови.
Також освітянка виправдовувала злочини збройних сил рф заявляла, що вони ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів і чинної влади, і що президент рф не віддавав наказу про повномасштабне військове вторгнення в Україну, ніякої збройної агресії з боку росіян в Україні немає, а Крим завжди належав рф.
Співробітницю ліцею затримали та оголосили підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу та усунення з посади.
Нагадаємо, СБУ затримала за зраду главу "Миколаївської ритуальної служби".
по темі
У Миколаєві Служба безпеки затримала двох агентів, які працювали на пропагандистське видання росії
У п'ятницю, 21 жовтня, у власному будинку на Київщині наклав на себе руки ректор Київського університету імені Бориса Грінченка
У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російського агента, одним з завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб рф. Зрадником виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді
Для Бідових "російський світ" - це сімейне. Після невдалої спроби очолити окупаційну комендатуру на Київщині Костя Калоша втік до Молдови. Його рідний брат Міхаель Айзенштейн видав одкровення, в якому зізнався у глибокій симпатії до Володимира Путіна, який веде проти України загарбницьку війну
Після російського удару вранці 18 жовтня у Житомирі частково відновили електропостачання