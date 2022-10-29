У Житомирі затримали співробітницю ліцею, яка виправдовувала російську агресію та вторгнення. Її затримали та оголосили підозру. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, заступниця директора одного з ліцеїв Житомира у квітні 2022 року, перебуваючи біля зруйнованого ворогом ліцею, заявила своїм колегам, що у знищенні навчального закладу винна влада України, а не російський агресор.

Жінка намагалася переконати викладачів у тому, що керівництво України спровокувало росіян, які проводять "спецоперацію", стріляти. Вона засуджувала дії української влади, стверджуючи, що потрібно було домовитися з рф та прийняти їхні умови.

Також освітянка виправдовувала злочини збройних сил рф заявляла, що вони ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів і чинної влади, і що президент рф не віддавав наказу про повномасштабне військове вторгнення в Україну, ніякої збройної агресії з боку росіян в Україні немає, а Крим завжди належав рф.

Співробітницю ліцею затримали та оголосили підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу та усунення з посади.

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