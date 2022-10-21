У частині Житомира відсутнє електропостачання через перенапруження на одній з підстанцій. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

Сьогодні зранку через перенапругу відключили частину міста. Перевантаження по одній з підстанцій. Тому дуже обережно на дорогах, частина світлофорів не працює, частина працює неякісно.

Детальну інформацію про відключення електроенергію в кожному окремому регіоні України можна отримати на сайтах обленерго, список тут.

Нагадаємо, у Київській області також почалися тимчасові відключення світла.