У Житомирі частково зникло світло, світлофори не працюють [ Редагувати ]
У частині Житомира відсутнє електропостачання через перенапруження на одній з підстанцій. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.
Сьогодні зранку через перенапругу відключили частину міста. Перевантаження по одній з підстанцій. Тому дуже обережно на дорогах, частина світлофорів не працює, частина працює неякісно.
Детальну інформацію про відключення електроенергію в кожному окремому регіоні України можна отримати на сайтах обленерго, список тут.
Нагадаємо, у Київській області також почалися тимчасові відключення світла.
по темі
Диспетчерський центр "Укренерго" запровадив тимчасове обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях. Таким чином, кількість регіонів, де сьогодні вимикають світло, збільшилось до восьми
Примусове обмеження споживання електроенергії через пошкодження електричних мереж внаслідок російських ракетних атак може тривати кілька днів. Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Після російського удару вранці 18 жовтня у Житомирі частково відновили електропостачання
Внаслідок атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва 18 жовтня на двох ТЕС є значні руйнування, загиблі та поранені. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко
Жителів Чернігівської, Житомирської та Черкаської областей закликали скоротити споживання електроенергії після ракетного удару окупантів по енергетичній інфраструктурі Київської області. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко