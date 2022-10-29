А захистити енергосистему може кожен із нас. Для цього потрібно заощаджувати. Як це роблять львів'яни - готова розказати Вікторія Балицька. Можливо, деякі лайфхаки - стануть у пригоді й вам.

Привіт. Привіт. Заходьте. Ой як в тебе темно. Економимо. Президент сказав - треба дружно допомагати. Заходіть, тільки вважайте, бо в мене темний кіт і на нього можна впасти.

У квартирі ввімкнена лише люстра з лед-лампами. На столах свічки. Марія колекціонує підсвічники - настала мить, коли це не лише хобі.

Наприклад це ми привезли з Кіпру, це просто якесь там подарунковий, це з Будви, а це хлопець привіз з відрядження. Зараз активно ми їх використовуємо, що називається для романтичної вечері.

Романтичним тепер став кожен вечір. Марія з коханим вдалися до жорсткої економії.

Марія Шиманська, жителька Львова:

Оце в нас основне світло зараз на кухні, це ліхтарик на батарейках. Ми відмовилися від кавомашини, від електроварки, від електрочайника, не користуємося мікрохвильовкою. Насправді не так критично, як воно виглядає зі сторони, тому що ти цілком можеш спланувати свій графік.

А от в оселі батька двох дітей Андрія доволі світло.

Андрій Мацалак, житель Львова:

Поставили лед-стрічки, лед-світло. Світла воно дає багато, а економія ну в порівнянні там в 3-4 рази воно виходить енергоощадливіше.

Андрій підготувався до відключень. Показує кілька ліхтариків на батарейках із лед-лампами, які довго працюють і світять яскраво.

Андрій Мацалак, житель Львова:

Дуже економний, споживає ну вистачає його надовго відповідно освітлення в нього достатньо.

У помешканні Андрія індуктивна електроплита. Але на випадок відключення електрики львів'янин придбав туристичну газову плитку.

Андрій Мацалак, житель Львова:

У нас є такий от портативний газовий нагрівач. Там є невеличкий балон, воно все сертифіковане. Він компактний, його достатньо, щоб там розігріти якусь їжу собі, дітям, приготувати каву, чай. Маленького балона вистачає там на 5-6 днів.

І Марія, і Андрій - правильно заощаджують електроенергію, підтверджує науковець Ігор Щур. Професор каже - секрет економії у, здавалось би, дрібницях.

От якщо треба на дві особи приготувати чаю достатньо налити по цій шкалі от, пише 0,5 л води і того буде достатньо. Налиєте літр - половина енергії пропаде даремно.

Проте краще взагалі відмовитися від використання потужних електроприладів, каже науковець.

Ігор Щур, завідувач кафедри електромехатроніки Інституту енергетики Національного університету "Львівська політехніка":

Це є чайники, наприклад, якісь кофеварки, далі пральні машини, посудомийні машини, бойлер електричні. Ось ці пристрої бажано в цей час піковий не вмикати. Яким способом можна цього уникнути? Дуже просто, як правило ці сучасні пристрої вони мають таймери коли можна їх наставити коли мають увімкнутися.

Професор радить змінити саму філософію енергоспоживання.

Ігор Щур, завідувач кафедри електромехатроніки Інституту енергетики Національного університету "Львівська політехніка":

Можливо не так часто прати зараз, не так часто душ приймати, бо ми вже розслабилися трохи. Світ до речі, багатший світ європейський, вони це все дуже рахують.

Щоб помити руки, не обов'язково вмикати гарячий кран. Опалювати не всю квартиру, а лише робочі зони. Ці прості прийоми гарантують велику економію.

Ігор Щур, завідувач кафедри електромехатроніки Інституту енергетики Національного університету "Львівська політехніка":

Може бути в кімнаті, наприклад 16°, а в зоні де ви сидите за комп'ютером, ви собі можете створити підвищену температуру за допомогою, наприклад такого інфрачервоного обігрівача. Такого Уфо.

Не варто забувати й про енергію сонця.

От в мене на вікні стоїть постійно спрямована до сонця така одночасно лампа фото електрична, електрична панель і акумулятори зразу. Такий засіб коштує 200-300₴, і не треба тоді ніяких свічок.

Та головне, щоб жодна економія та відсутність світла не позбавляли оптимізму та почуття гумору.

Марія Шиманська, з чорним котиком на руках: