У Севастополі через атаку безпілотників пошкоджені російські кораблі (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок атаки дронами на окупований Севастополь "незначне пошкодження" отримали морський тральщик "Иван Голубец" і бономережеві загородження у бухті Південна. Про це повідомляє міноборони рф.
За даними відомства, загалом у Чорному морі збили 9 літальних апаратів і 7 автономних морських безпілотних апаратів.
Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що у Севастопольській бухті знищено щонайменше три ворожі кораблі-носії ракет "Калібр". Фрегат "Адмирал Макаров", носій крилатих ракет "Калібр", отримав пробоїну.
У мережу відео потужного вибуху в порту Севастополя.
Після ранкової атаки дронів у Севастополі закрили всі трансляції з камер відеоспостереження. Нібито з метою приховати оборону міста. Закрита бухта Севастополя.
по темі
Нібито спалахнув один із трансформаторів, який перебував у неробочому стані
Вночі в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Її "відбивали" кораблі Чорноморського флоту
Керівниця підрозділу медіагрупи "Россия сегодня" в окупованому Сімферополі, колишній головний редактор "Газети.Ру" Світлана Бабаєва загинула на одному із навчально-тренувальних полігонів у Криму. ЇХї вбила "шальная пуля" під час заняття військово-спортивною стріляниною.
Від росії можна очікувати будь-яких провокацій, але наразі немає підстав вважати, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС
Вдень 26 жовтня в окупованому Херсоні на російському полігоні, де навчають мобілізованих, пролунали вибухи