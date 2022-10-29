У Криму заявили про чергову "атаку" БПЛА: що відомо [ Редагувати ]
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Вночі в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Її "відбивали" кораблі Чорноморського флоту.
Про це повідомляє в Telegram гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.
"Кораблі ЧФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти", - написав він.
За його словами, нібито "у місті ніякі об'єкти не вражені", а "ситуація під контролем" і "всі оперативні служби напоготові".
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