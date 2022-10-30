У екс-прем'єр-міністра Великобританії Ліз Трасс за часів її перебування на посаді глави МЗС агентами російських спецслужб був зламаний її особистий телефон. Про це повідомляє Daily Mail.

Агенти отримали доступ до "цілком таємних деталей" переговорів з міжнародними союзниками на додаток до особистих повідомлень, якими обмінювався близький друг Траса Квасі Квартенг.

Передбачається, що повідомлення включали обговорення з високопоставленими міністрами закордонних справ про війну в Україні, зокрема подробиці щодо постачання зброї,.

За даними видання з посиланням на неназвані джерела, було вкрадено повідомлення за рік.