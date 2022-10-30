Спецслужби рф зламали телефон Ліз Трасс- Daily Mail [ Редагувати ]
У екс-прем'єр-міністра Великобританії Ліз Трасс за часів її перебування на посаді глави МЗС агентами російських спецслужб був зламаний її особистий телефон. Про це повідомляє Daily Mail.
Агенти отримали доступ до "цілком таємних деталей" переговорів з міжнародними союзниками на додаток до особистих повідомлень, якими обмінювався близький друг Траса Квасі Квартенг.
Передбачається, що повідомлення включали обговорення з високопоставленими міністрами закордонних справ про війну в Україні, зокрема подробиці щодо постачання зброї,.
За даними видання з посиланням на неназвані джерела, було вкрадено повідомлення за рік.
по темі
В ООН заявили про відсутність доказів щодо наявності біологічної зброї в України попри звинувачення росії
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що основне залучення російських мобілізованих відбудеться вже протягом півтора-двох тижнів
Співробітники Служби безпеки Україна повідомили про підозру міністру транспорту росії Віталію Савєльєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України
Російська ПВК "Вагнер" почала масово набирати в’язнів для війни в Україні
Протягом минулої доби, 22 жовтня, сили ЗСУ "приземлили" 20 ворожих безпілотників