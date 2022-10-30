У Міноборони Великобританії повідомили про те, що російська ПВК "Вагнера" почала набирати нових найманців, щоб відправити їх на війну проти України. Про це повідомляється в Twitter.

Тепер вербують навіть в'язнів з серйозними захворюваннями. За даними британської розвідки, власник ПВК Євгеній Пригожин особисто вербує найманців, а в мережі з'явилися нові оголошення про "набір".

27 жовтня 2022 року російський магнат Євген Пригожин опублікував в Інтернеті, мабуть, визнання тверджень про те, що його приватна військова компанія "Вагнера" змінила свої стандарти і вербує російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ і гепатит C.

При цьому розвідка зазначає, що роль "Вагнера" значно змінилася після початку повномасштабної війни в України. Раніше ПВК встановлювали високі стандарти набору найманців, які раніше були професійними солдатами. Набір бойовиків з захворюваннями свідчить про те, що Пригожин надає перевагу кількості, а не досвіду та якості.

Розвідка Британії також нагадує, що недавно Пригожин оголосив про план створити 200-кілометрову оборонну "лінію Вагнера" на сході України. Для цього необхідно більше робочої сили.