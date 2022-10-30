Темні вулиці, будинки та люди, які поспішають у своїх справах: стандартна картина останніх днів суворої економії електрики.

Майже на чверть зросла кількість ДТП за участі пішоходів через режим економії електроенергії. Про це кажуть у Патрульній поліції, спираючись на статистику останніх тижнів. Річ у тім, що на неосвітлених вулицях водіям складно помітити людей, які, наприклад, переходять дорогу. Як уберегтися, коли відключають вуличне освітлення? Рекомендації зібрав Андрій Анастасов.

Темні вулиці, будинки та люди, які поспішають у своїх справах: стандартна картина останніх днів суворої економії електрики. У поліції кажуть: заощадження - це правильно, але треба пам'ятати, що у темряві дорожній рух стає більш небезпечним. Іноді водії просто не бачать пішоходів.

Артем Новіков, житель Одеси:

Раньше ты мог понять, что пешеход, например, идёт через дорогу или вдоль дороги, а сейчас ты не понимаешь, ты не видишь. Ты.. приходится очень напряженно ездить за рулём и учитывать намного больше факторов, чем раньше.

І тут важливу роль відіграє одяг пішоходів. У темному - людей майже взагалі не видно водіям - і це найнебезпечніший варіант. Тож чим світліші кольори, тим безпечніше. Наприклад, у білому одязі - як пані Ганни - пішохід стає помітним за п'ятдесят метрів.

Ганна Федак, жителька Одеси:

Це для нічних походів курточка! Дійсно: я її одягаю, я не одягаю темний одяг - для того, щоб більше мене бачили!

Втім, іноді і цього недостатньо, тому фахівці радять пішоходам прикріплювати на одяг спеціальні світловідбиваючі елементи. Тоді водій можуть помітити людину на відстані сто п'ятдесят…триста метрів. Тобто ризик потрапити під колеса знижується в рази!

Олександр Румянцев, адвокат:

Воно працює так, що світловідбивач отримує світловий потік і під тим же кутом повертає цей світловий потік в поле зору водія. В такому випадку водій може заздалегідь побачити пішохода та вжити заходів до зупинки чи уникнення наїзду.

Світловідбивачі або флікери - це різноманітні наліпки, стрічки, браслети. Вони відносно дешеві, придбати їх можна у магазинах канцтоварів чи в інтернеті. Прикріплювати їх рекомендують на верхню частину тулуба або на головний убір. Особливо це стосується дітей.

Олександр Румянцев, адвокат:

Щодо дітей - це взагалі повинне бути обовʼязковим, в в більшості країн Європи це є обов'язковим. І цей вкрай важливо, оскільки дитина - її важче помітити ще й через зріст її маленький, тому в першу чергу про це повинні потурбуватися саме батьки.

Ну, а якщо не встигли придбати світловідбивачі, то, переходячи дорогу, можна принаймні ввімкнути ліхтарик на телефоні - як це робить пані Анжеліка.

Анжеліка Луньова, жителька Одеси:

Вот, пожалуйста: вот так вот я иду и освещаю себе путь, потому что ну мало ли - человек может где-то задуматься - водители особенно, или, как говорится, провтыкать!

Що ж до домашніх тварин, які у темряві зненацька можуть вибігти на дорогу, то для них рекомендовано придбати спеціальні ошийники, які світяться.

Наталя Кузьменко, жителька Одеси:

Це Яшенька, в нього такий LED-ошийник, який заряджається через USB. Ось ми надягаємо, коли темно, щоб його відпускати, тому що він в нас дуже маленький - його можна не побачити.

Ну, і звісно, на темних ділянках дороги про безпеку мають подбати не лише пішоходи, а й самі водії.

Олександр Румянцев, адвокат:

Рекомендація до водіїв - авжеж - це обрання безпечної швидкості: не допустимої, а саме безпечної, тобто чим гірше видимість - тим меншою має бути швидкість.

До речі, відсьогодні всі ці рекомендації набули більшої актуальності, адже з переходом країни на зимовий час - темніти на вулицях почне на годину раніше.