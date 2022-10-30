Італія передала Україні САУ M109L, PzH 2000 і реактивні системи MLRS - ЗМІ [ Редагувати ]
Уряд Італії у рамках п'ятого пакету військової допомоги передав Україні значну кількість важкого озброєння, зокрема ракетні системи залпового вогню та самохідні артилерійські установки. Про це повідомляє газета La Repubblica.
Зокрема йдеться про постачання від 20 до 30 самохідних артилерійських установок M109L - італійської версії американської САУ, яка виготовлялась наприкінці Холодної війни. Зараз вони перебувають на зберіганні.
У рамках військової допомоги Італія також передала Україні шість важких німецьких гаубиць PzH 2000 (з 68-ми, які були у неї), дві гусеничні системи залпового вогню MLRS (з 18-ти) і десятки БМП М113.
Гаубиці PzH 2000, як зазначається, отримають підрозділи ЗСУ, які перебувають в Артемівську на Донеччині.
Складна операція з переміщення зброє та боєприпасів територією Європи відбулась без інцидентів у найсуворішій таємниці. Її результат не лише військовий, але насамперед політичний - уряд Драгі зробив важливий вибір щодо позиції у міжнародному конфлікті. Тепер уряд Мелоні має визначитися, продовжувати цю лінію чи ні.
Нагадаємо, в жовтні Італія отримала новий уряд, який очолила перша жінка прем'єр-міністр Джорджа Мелоні.
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