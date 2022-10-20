В Італії на запит США затримано Артема Усса, сина губернатора Красноярського краю Олександра Усса. Про це повідомило міністерство юстиції США.

У Німеччині затримано ще одного фігуранта справи Усса, Юрія Орєхова. Американська влада добиватиметься екстрадиції обох затриманих до США.

Артему Уссу, Юрію Орєхову та ще трьом громадянам Росії - Світлані Кузургашевій, Тимофію Телегіну та Сергію Тулякову - висунули обвинувачення за 12 пунктами, включаючи порушення санкцій та відмивання грошей. Також обвинуваченими у справі проходять громадяни Венесуели Хуан Фернандо Серрано Понсе та Хуан Карлос Сото. Всім фігурантам загрожує до 30 років ув'язнення.

За версією звинувачення, Усс та Орєхов купували американські технології, які використовуються в оборонному секторі через підставну німецьку компанію Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Усс та Орєхов були її співвласниками, також у ній працювала Кузургашева.

Потім ці технології продавали до росії - у тому числі компаніям, які потрапили під санкції, підконтрольним Телегіну та Тулякову ("Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт", "Абтроникс"). Деякі з компонентів, отриманих за цією схемою, знайшли у російській зброї (винищувачах, балістичних та гіперзвукових ракетах), захопленій на полі бою в Україні.

Крім того, Орєхов та Усс за допомогою громадян Венесуели використовували NDA GmbH для контрабанди венесуельської нафти до Китаю та росії. Серед їхніх покупців була "російська алюмінієва компанія, яка контролюється олігархом, який перебуває під санкціями", заявив Мін'юст США.

Ім'я цієї людини не називається, можливо, йдеться про Олега Дерипаску.

За даними російських реєстрів, Артем Усс є співвласником компанії "Сибуголь", виручка якої торік склала 3,8 млрд рублів. У жовтні 2021 року красноярське видання "Проспект Мира" поставило його на 69-е місце у рейтингу 100 найбагатших красноярців. Крім того, у 2019 році соратники Олексія Навального знайшли у нього два готелі в Італії.

7 жовтня "Комерсант" повідомив, що Тимофія Телегіна та ще двох людей затримали в Москві за підозрою у шахрайстві. За версією МВС компанія Телегіна "Абтроникс" отримала субсидію на 160 млн рублів на створення дитячого конструктора під назвою "масштабна модель рухомого складу "Потяг "Росія". За цю розробку було видано конструктор, який насправді виробляє інша фірма. Зараз Телегін перебуває у СІЗО.

Артем Усс