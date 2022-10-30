Президент України Володимир Зеленський може сісти за стіл переговорів з росією, лише у разі, якщо замість озброєнь Захід запропонує кошти на відновлення країни. Таку думку висловив експрем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі, відповідаючи на запитання журналіста щодо умов проведення мирних переговорів. Про це пише ANSA.

Можливо, лише якщо у певний момент Україна зрозуміє, що більше не може розраховувати на зброю та допомогу, і якщо натомість Захід пообіцяє надати їй сотні мільярдів доларів на відновлення своїх зруйнованих міст. У цьому випадку Зеленський, можливо, міг би погодитися сісти за стіл переговорів.

Екс-прем'єр Італії переконаний, що анексію Криму не слід обговорювати, однак потрібно провести новий "референдум" на Донбасі під контролем західних країн.

Нагадаємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про відмову від переговорів з президентом росії володимиром путіним.