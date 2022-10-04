Україна офіційно відмовилася від переговорів з путіним [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони, яким передбачена відмова від переговорів з президентом росії володимиром путіним. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
Введене в дію рішення РНБО ухвалили у відповідь на спробу рф анексувати українські території. Воно містить п'ять положень:
- констатували неможливість переговорів з путіним;
- схвалили звернення Зеленського, спікера Стефанчука та прем'єра Шмигаля до НАТО;
- Кабміну доручили підготувати пропозиції багаторівневої системи гарантій безпеки України;
- Кабміну доручили збільшити постачання військово-технічної допомоги Україні;
- Верховній Раді рекомендували прискорити ухвалення законопроєктів про санкційне й інше реагування на російську ескалацію.
30 вересня у відповідь на оголошення кремлем анексії окупованих українських територій Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО. Президент Зеленський оголосив, що Київ відмовився від переговорів з росією, доки президентом є путіним.
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