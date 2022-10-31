На півночі Молдови впала російська ракета (відео) [ Редагувати ]
Вранці 31 жовтня на півночі Молдови у селі Наславча Окницького району впала російська ракета. Про це повідомило МВС країни.
Ракету збита українська система ППО, її уламки впали на північному краї Наславчі на кордоні з Україною.
Постраждалих немає, але у кількох будинках вибиті вікна.
За даними української влади, росіяни атакували Дністровську ГЕС на території України, яка знаходиться на відстані 10 км від Наславчанської ГЕС. Загрози повені немає.
Нагадаємо, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією.
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