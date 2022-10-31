Сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією [ Редагувати ]
Станом на ранок понеділка, 31 жовтня, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією. Про це повідомили у Повітряних Силах України.
Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).
44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" – 18, повітряного командування "Південь" – 12, повітряне командування "Схід" – 9, повітряного командування "Захід" – 5.
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